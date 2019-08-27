سقوط قذائف هاون على قرية في ديالى

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن قذائف هاون سقطت على قرية في ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "خمس قذائف هاون سقطت على قرية مياح في اطراف المقدادية بمحافظة ديالى، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف ان "القوات الامنية في المقدادية تجري عمليات بحث وتفتيش عن مصادر القذائف".
يذكر ان عدد من مناطق ديالى تتعرض بين فترة واخرى الى عمليات قصف بقذائف هاون تسفر عن سقوط قتلى وجرحى والحاق اضرار مادية.
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