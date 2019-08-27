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المنافذ تعلن ضبط مواد مخدرة بحوزة مسافر عراقي في المنذرية

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أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن ضبط مسافر عراقي بحوزته قناني مخدرة في منفذ المنذرية الحدودية بين العراق وايران في محافظة ديالى.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم ضبط المسافر وبحوزته (12) قنينة مخدرة بدون موافقات رسمية من وزارة الصحة، تم ضبطها بالتعاون مع الشعبة الفنية في منفذ المنذرية".

وأضاف أنه "تم إحالته مع المواد المضبوطة إلى مركز شرطة المنذرية لغرض إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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