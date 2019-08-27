المنافذ تعلن ضبط مواد مخدرة بحوزة مسافر عراقي في المنذرية

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم ضبط المسافر وبحوزته (12) قنينة مخدرة بدون موافقات رسمية من وزارة الصحة، تم ضبطها بالتعاون مع الشعبة الفنية في منفذ المنذرية".

وأضاف أنه "تم إحالته مع المواد المضبوطة إلى مركز شرطة المنذرية لغرض إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

