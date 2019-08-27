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مسافر تائه يتسبب في إلغاء 130 رحلة جوية

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ذكرت صحيفة سويدية أن مسافرا تائها تسبب في إلغاء 130 رحلة جوية في مدينة ميونخ الألمانية.
وأفادت صحيفة "ذا لوكال" السويدية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن مطار مدينة ميونخ في ألمانيا اضطر، صباح اليوم الثلاثاء، إلى إلغاء نحو 130 رحلة، بعد أن أوقفت الشرطة إجراءات الدخول إلى المطار، وأخلت المبنى، بحثا عن مسافر دخل مخرجا للطوارئ بطريق الخطأ.

وأوردت الصحيفة إنه تم العثور على الرجل المفقود أو التائه، وهو إسباني عائد من بانكوك، بعد وقت قصير في صالة رقم 1، بعد أن دخل في وقت سابق من باب الطوارئ في صالة رقم 2.

وأكدت الصحيفة السويدية أنه تم عودة إجراءات الدخول إلى مطار ميونخ الألماني، بعد إغلاق المطار لمدة أربع ساعات، الأمر الذي أدى لتأخير كبير في الرحلات لما تبقى من اليوم.

وقال مطار ميونخ على صفحته الرسمية على "تويتر": إنه تم إلغاء حوالي 130 رحلة جوية، حتى الآن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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