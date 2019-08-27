مسافر تائه يتسبب في إلغاء 130 رحلة جوية

ذكرت صحيفة سويدية أن مسافرا تائها تسبب في إلغاء 130 رحلة جوية في مدينة ميونخ الألمانية.
وأوردت الصحيفة إنه تم العثور على الرجل المفقود أو التائه، وهو إسباني عائد من بانكوك، بعد وقت قصير في صالة رقم 1، بعد أن دخل في وقت سابق من باب الطوارئ في صالة رقم 2.
وأكدت الصحيفة السويدية أنه تم عودة إجراءات الدخول إلى مطار ميونخ الألماني، بعد إغلاق المطار لمدة أربع ساعات، الأمر الذي أدى لتأخير كبير في الرحلات لما تبقى من اليوم.
وقال مطار ميونخ على صفحته الرسمية على "تويتر": إنه تم إلغاء حوالي 130 رحلة جوية، حتى الآن.
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