نائب: تفجيرات مخازن الاسلحة يراد منها التعبئة للعداء تجاه واشنطن والتحالف الدولي لإخراجهم

وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، إن "ما يجري على الساحة العراقية اليوم، فيه الكثير من التساؤلات والغموض والامور التي تجعلنا نحن كجزء من العملية السياسية تغيب علينا الكثير من المفاهيم"، مبينا ان "الامر الاول يتعلق بمخازن اسلحة الحشد والتي هي في اماكن معروفة ومثبتة لدى القوات المسلحة والعمليات المشتركة وهي مناطق مؤمنة ولم يحدث عليها اي تجاوز او انفجار، اما التي حصلت فيها حوادث في اماكن اخرى فهي لم تثبت كمخازن او تابعة للدعم اللوجستي، ما يجعلنا نعتقد انها ليست اسلحة مسجلة وليست تابعة للحشد الشعبي".واضاف أن "الأمر الاخر ونحن كمؤسسين للحشد العشائري ولدينا اطلاع على نوع الاسلحة التي يمتلكها الحشد الشعبي لا تتضمن الصواريخ او الاسلحة التي يؤدي انفجارها للحالات التي رافقت حالات الانفجار بالمواقع التي حصلت فيها الانفجارات سواء في امرلي او بلد او معسكر الصقر، حيث ذكر الناس ان حالات الانفجار الهائلة تشير الى وجود اما حشوات دافعة كبيرة او صواريخ كبيرة او اسلحة مدفعية وجميعها ليست ضمن اسلحة الحشد المحددة رسمياً باسلحة خفيفة ومتوسطة وكما ههو مثبت رسميا"، لافتا الى ان "طبيعة الانفجارات تشير الى انه ربما كانت في مخازن قديمة عائدة للجيش السابق او ربما امور اخرى غير معلومة".ولفت الى ان "ما حصل أخيرا بقاعدة بلد هو أمر عليه ملاحظات عديدة حيث ان نظام اف 16 للطائرات العراقية الحديثة مزود بمنظومة رادارات دقيقة معنية بتدقيق جميع الحركات حول القاعدة التي تضم تلك الطائرات، ما يعني ان وجود قصف لهذا الموقع دون علم الطائرات هو امر مستبعد"، موضحا ان "لدينا شك بان ما حصل هو أمر آخر وقنواتنا الاعلامية لم تنقل ما سرب من معلومات عبر القنوات الاسرائلية بل نقلت ما نقلته القنوات الايرانية وبحال فعلا اسرائيل قد تحدثت عن حركة اسلحة وصواريخ من دول اخرى دخلت عبر الاراضي العراقية فهذا معناه امر مؤسف وهو دخولنا بحرب لاناقة لنا بها ولا جمل ولسنا جزء من تلك المعادلة التي ستضر بالعراق وشعبه".

واكد العيساوي، ان "الامر الاخر وهو ما اتوقعه انها برمتها عملية يراد منها الاثارة والتهيئة للمرحلة المقبلة والتعبئة للعداء تجاه الولايات المتحدة والتحالف الدولي لاعطاء مبررات لاخراجهم من العراق".

يشار الى ان عدة مواقع ومقرات تابعة الى الحشد الشعبي قد تم استهدافها في وقت سابق، في مناطق متفرقة من البلاد، فيما أشار رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى أن القصف كان مدبراً من الخارج.