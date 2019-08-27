تربية ميسان تعلن افتتاح مدرسة جديدة في مركز المحافظة

وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن " محافظ ميسان علي دواي لازم وبمرافقة مدير عام تربية ميسان رياض مجبل الساعدي افتتح مدرسة الينبوع الابتدائية للبنين الواقعة في مركز المحافظة قطاع 15 شعبان بسعة 18 صفاً، بالاضافة الى الملحق الاداري والمجموعة الصحية والمختبرات التابعة لها" .واضافت ان "البناية الجديدة لمدرسة الينبوع وهي ضمن مشاريع تنمية الاقاليم التي تقوم بها المحافظة من خلال الكوادر الهندسية والابنية المدرسية في التربية وبإشراف مجلس المحافظة".

واشارت الى ان "اهتمام الحكومة المحلية بالتربية خاصة في مجال الابنية المدرسية دليل على الدور الكبير الذي تضطلع به التربية تجاه المجتمع، علما ان هناك مدارس اخرى سوف تفتتح قريبا من اجل فك الاختناقات في المدارس".

