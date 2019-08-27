تربية ميسان تعلن افتتاح مدرسة جديدة في مركز المحافظة

اعلنت المديرية العامة لتربية محافظة ميسان، الثلاثاء، افتتاح مدرسة ابتدائية جديدة في مركز المحافظة.
واضافت ان "البناية الجديدة لمدرسة الينبوع وهي ضمن مشاريع تنمية الاقاليم التي تقوم بها المحافظة من خلال الكوادر الهندسية والابنية المدرسية في التربية وبإشراف مجلس المحافظة".
واشارت الى ان "اهتمام الحكومة المحلية بالتربية خاصة في مجال الابنية المدرسية دليل على الدور الكبير الذي تضطلع به التربية تجاه المجتمع، علما ان هناك مدارس اخرى سوف تفتتح قريبا من اجل فك الاختناقات في المدارس".
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