اثناء ممارسة اليوغا.. فتاة مكسيكية تسقط من الطابق السادس وتصاب بالكسور

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن الفتاة سقطت من شرفة منزلها، في الطابق السادس، وتعرضت لكسر في كلا ساقيها، مشيرة إلى أنها لن تستطيع المشي لمدة 3 سنوات.

وتقول الصحيفة إن الفتاة المكسيكية، التي تدعى ألكسا تيرازاس، 23 عاما، كانت محظوظة، لأنها بقيت على قيد الحياة بعدما تعرضت لسقوط مروحة من ارتفاع حوالي 25 مترا، مشيرة إلى أنها خضعت لعمليات جراحية لانقاذها استمرت 11 ساعة.



ونشرت الصحيفة، صورة للفتاة، قالت ترصد لحظة قيامها بأحد تمارين "اليوغا" على حافة شرفة منزلها، الذي سقطت منها في وقت لاحق.

وبحسب الصحيفة، فإن عائلة الفتاة نشرت استغاثات على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الحادث، وطالبت بالدعاء لها، لأنها كانت في حالة حرجة.

ويقول جيران الفتاة المكسيكية، إنهم كانوا يشاهدونها تقوم بتمارين خطيرة على حافة شرفة منزلها باستمرار، خلال ممارستها "اليوغا".

