تعرضت فتاة مكسيكية، لحادث قد يصيبها بالعجز عن الحركة لمدة ثلاث سنوات، إثر انكسار ساقيها، خلال ممارستها "اليوغا" على حافة شرفة منزلها، في الطابق السادس.
وتقول الصحيفة إن الفتاة المكسيكية، التي تدعى ألكسا تيرازاس، 23 عاما، كانت محظوظة، لأنها بقيت على قيد الحياة بعدما تعرضت لسقوط مروحة من ارتفاع حوالي 25 مترا، مشيرة إلى أنها خضعت لعمليات جراحية لانقاذها استمرت 11 ساعة.
ونشرت الصحيفة، صورة للفتاة، قالت ترصد لحظة قيامها بأحد تمارين "اليوغا" على حافة شرفة منزلها، الذي سقطت منها في وقت لاحق.
وبحسب الصحيفة، فإن عائلة الفتاة نشرت استغاثات على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الحادث، وطالبت بالدعاء لها، لأنها كانت في حالة حرجة.
ويقول جيران الفتاة المكسيكية، إنهم كانوا يشاهدونها تقوم بتمارين خطيرة على حافة شرفة منزلها باستمرار، خلال ممارستها "اليوغا".
كانت هذه تفاصيل خبر اثناء ممارسة اليوغا.. فتاة مكسيكية تسقط من الطابق السادس وتصاب بالكسور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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