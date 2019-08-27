مسلحون يسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزل شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين أقدموا، اليوم، على سرقة مبالغ مالية تقدّر بخمسة ملايين دينار ومصوغات ذهبية من منزل ضمن منطقة الشعب شمالي بغداد".

وأضاف أن "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً بالحادث".