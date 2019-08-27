الجيش الليبي يعدم 6 أطنان متفجرات للإرهابيين

أعدمت إدارة الهندسة العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، ذخائر وألغاما من مخلفات الإرهابيين ومخلفات الحرب والألغام التي قامت المجموعات الإرهابية بزرعها في الأماكن المحررة.

وقال الناطق باسم الهندسة العسكرية طارق فركاش في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية": "إن عملية الإعدام تمت في منطقة معزولة بصحراء بنغازي بعد أن تم التجميع من جميع المناطق التي حررها الجيش الليبي".





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وأضاف فركاش أن المتفجرات وصلت أكثر من 6 أطنان من أنوع مختلفة تتضمن قذائف هاوزر وألغاما تم تفكيكها كانت مزروعة بصورة مساطر وأسلاك من جميع مناطق بنغازي، مؤكدا أنه تم نقلها بعد تفكيكها وتأمينها.

وخلفت التنظيمات الإرهابية العديد من المفخخات والأشراك المتفجرة في المناطق التي تحصنت بها بعد إطلاق الجيش الوطني الليبي عملية الكرامة وسط مايو/أيار 2014 وقيام حرب موسعة على التنظيمات الإرهابية ما ألجأهم إلى مثل هذه المفخخات.





وتعد عملية اكتشاف وإزالة الألغام مخاطرة كبيرة جدا يضطلع بها ضباط الهندسة بالجيش الليبي خاصة مع قلة الإمكانات الفنية والأدوات اللازمة وأجهزة الكشف المتطورة، ويلجأ كثير منهم لاكتشاف المفخخات وتطهير المناطق وتفكيك المتفجرات يدويا.

وتشرف الأمم المتحدة على دورات تدريبية للتخلص من مخلفات الحرب لأفراد هيئة السلامة الوطنية والمهتمين بنزع الألغام والذخائر من الوزارات المختصة، إلا أن أغلبها يتجه نحو المدن الغربية التي تسيطر عليها حكومة الوفاق.