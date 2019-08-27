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العين الإخبارية - الخرطوم - مها التلبالثلاثاء 2019/8/27 10:24 م بتوقيت أبوظبي
عضو المجلس السيادي الفريق شمس الدين الكباشي
كشف عضو المجلس السيادي الفريق شمس الدين الكباشي، الثلاثاء، عن تسلم المكون العسكري بالمجلس السيادي قائمة ترشيحات قوى الحرية والتغيير بشأن وزراء الحكومة الانتقالية، للتشاور حولها.
وقال الكباشي -خلال تصريحات لـ"العين الإخبارية"- إن الوثيقة الدستورية تضم نصا يعطي الأعضاء العسكريين بالمجلس السيادي أحقية التشاور مع قوى الحرية والتغيير حول الوزارات والوزراء قبل تسليمها إلى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بواسطة قوى الحرية والتغيير.
وتنص وثيقة الإعلان الدستوري على أن يتكون مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز الـ"20" وزيرا، من كفاءات وطنية مستقلة، يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير بالتشاور.
وعقب التشاور، بحسب الوثيقة الدستورية، يعتمد المجلس السيادي أسماء المرشحين، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بالمجلس السيادي.
وأضاف شمس الدين أن المشاورات الخاصة بالوزارات وأسماء المرشحين سيتم استكمالها صباح غد، وتابع قائلًا: "نخشى من تأثير المراحل اللاحقة على الجدول الزمني".
وتنص الجداول الزمنية على أن رئيس الوزراء سيعمل على تشكيل حكومته الإثنين على أن يعتمدها المجلس السيادي الجمعة المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الكباشي لـ"العين الإخبارية": ندرس ترشيحات المعارضة للحكومة السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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