بومبيو يؤكد مجددا: دول جديدة ستنضم لواشنطن لضمان أمن الملاحة وإيقاف تهديدات إيران

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن دولا جديدة ستنضم إلى الولايات المتحدة لضمان أمن الملاحة في الخليج العربي في ظل الاعتداءات الإيرانية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها بومبيو انضمام دول أخرى جديدة لتحالف ضمان أمن الملاحة البحرية.

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وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية الشهر الماضي أنها تعمل على تطوير عملية بحرية متعددة الجنسيات، لزيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسية في الشرق الأوسط وضمان حرية الملاحة في ضوء الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج العربي.

وأوضحت أن هذا التحالف سيمكن الدول من توفير حراسة لسفنها التي ترفع علمها مع الاستفادة من تعاون الدول المشاركة للتنسيق وتعزيز الوعي بالمجال البحري ومراقبته.

ومنذ أيام أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن بلاده ستنضم إلى القوة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة لتأمين الملاحة في الخليج.