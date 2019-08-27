الان تتابع رئاسة الوزراء السودانية: تم استلام قوائم ترشيحات الوزراء من قوى الحرية والتغيير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، الاثنين، اجتماعا مع اللجنة التنسيقية ولجنة الترشيحات، لمراجعة الترشيحات الوزارية النهائية وحسمها قبل تقديمها لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.

وقال عضو في لجنة الترشيحات لـ”سكاي نيوز عربية”، إن تسليم الترشيحات لرئيس الوزراء سيتم غدا الثلاثاء في تمام التاسعة صباحا.

وأضاف أنهم قد انتهوا من ترشيحات جميع الوزارات اعتمادا على مبادئ الكفاءة والمهنية والوطنية، مع وضع اعتبار خاص لتمثيل المرأة، التي من المتوقع أن تترأس 3 أو 4 وزارات في مجلس الوزراء المقبل.

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وسيتم خلال الاجتماع استعراض جميع الأسماء المرشحة لشغل مناصب وزارية وتقوم اللجنة الثلاثية بإبداء الملاحظات بشنها، وحال اختلفت اللجان حول اسم سيتم التصويت حوله.

وأكد العضو البارز، بأن اللجنة مستعدة لمنح رئيس الوزراء،عبد الله حمدوك، أي استشارات يحتاج إليها.

وأشار إلى أنهم سيرفقون مع الترشيحات تقريرا يستهدي به رئيس الوزراء في اختيار مرشحيه الأنسب.