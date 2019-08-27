وزير الخارجية الياباني: موقفنا يقوم على الدعم المستمر للإتفاق النووي

أكد وزير الخارجية ​اليابان​ي تارو كونو ان "موقف ​طوكيو​ هو الدعم المستمر للإتفاق النووي"، مشيراً إلى أنه طلب من نظيره ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ خلال اللقاء الذي جمعهما أن تواصل ​طهران​ إلتزامها بالإتفاق.

وفي تصريح بعد لقائه ظريف، لفت كوننو إلى أن "الجانبين اتفقا خلال لقاء اليوم على تمتين أواصر العلاقات بين اليابان وإيران اللتان تتمتعان بعلاقات صداقة تاريخية، في سياق التقليل من حدة التوتر بين ​الولايات المتحدة​ وإيران"، مشيراً إلى أنه "بناء على موقف اليابان القائم على الدعم المستمر للاتفاق النووي، طلبتُ من الجانب الإيراني مواصلة الالتزام بالاتفاق والعودة إلى التزاماته بموجب هذا الاتفاق والامتناع عن أي إجراءات قد تؤدي الى انتهاك الاتفاق".