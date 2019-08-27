ترامب يأمل في أن يبقى كونتي رئيسا لوزراء إيطاليا

أشاد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بـ"رئيس الوزراء الإيطالي المستقيل ​جوزيبي كونتي​"، معرباً عن أمله في أن يبقى كونتي في منصبه. ولفت إلى أن "الأمور تسير بشكل جيّد لصالح كونتي المحترم جداً وهو مثّل ​إيطاليا​ بقوة في ​مجموعة السبع​ هو يعشق بلده ويعمل جيداً مع ​الولايات المتحدة​ ورجل موهوب جداً وآمل في أن يبقى رئيساً للوزراء".

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