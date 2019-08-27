عادل عبدالمهدي: العراق مستعد للرد بحزم على أي عدوان

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي "استعداد العراق للرد بحزم وبكافة الوسائل المتاحة على أي عدوان ينطلق من خارج أو داخل البلاد".
وكان الحشد الشعبي اتهم إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم الأخير بطائرتين مسيرتين على أحد ألويته قرب الحدود العراقية السورية، فيما اعتبر تحالف الفتح أن استهداف مقار الحشد وقياداته يمثل إعلان حرب على العراق وشعبه وسيادته.
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