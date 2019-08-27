عادل عبدالمهدي: العراق مستعد للرد بحزم على أي عدوان

أكد رئيس مجلس الوزراء ​العراق​ي، ​عادل عبد المهدي​ "استعداد العراق للرد بحزم وبكافة الوسائل المتاحة على أي عدوان ينطلق من خارج أو داخل البلاد".

وكان ​الحشد الشعبي​ اتهم ​إسرائيل​ بالوقوف وراء الهجوم الأخير بطائرتين مسيرتين على أحد ألويته قرب الحدود العراقية السورية، فيما اعتبر تحالف ​الفتح​ أن استهداف مقار الحشد وقياداته يمثل إعلان حرب على العراق وشعبه وسيادته.