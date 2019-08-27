هادي: المشاكل الجانبية لن تثنينا عن إيجاد المخارج والحلول النهائية لواقع اليمن

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أنه "يتم العمل على تجاوز تداعيات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة وغيرها، وإيجاد حلول ومعالجات بالتعاون مع التحالف العربي"، مشيراً إلى أن "الأحداث والمشاكل الجانبية لن تثنينا أو تلهينا عن العمل الجاد لإيجاد المخارج والحلول النهائية لواقع اليمن والانتصار لإرادة شعبنا اليمني".
وشدد على "الموقف الثابت نحو السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث، المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216".
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