النشرة: طائرة استطلاع اسرائيلية تنتهك حرمة الاجواء اللبنانية جنوبا

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ بأنه "جددت ​طائرة استطلاع اسرائيلية​ نوع "أم كا" انتهاكاتها لحرمة الاجواء اللبنانية جنوبا وتنفذ في هذه الأثناء طلعات استكشافية على علو متوسط فوق منطقتي ​العرقوب​ وحاصبيا امتدادا حتى سماء المنحدرات الغربية ل​جبل الشيخ​".

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