اللقيس: أدعوالمصدرين والمزارعين إلى المبادرة فورا إلى تصدير البطاطا للعراق

دعا وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ "جميع المصدرين و​المزارعين​ اللبنانيين إلى المبادرة فورا إلى تصدير ​البطاطا​ لدولة ​العراق​ الشقيق، بعد موافقة ​وزارة الزراعة​ العراقية وإعلانها فتح استيراد محصول البطاطا عبر المنافذ الحدودية كافة".

ولفت اللقيس في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "تأتي هذه الخطوة في اطار سعي وزارة الزراعة الى فتح الأسواق العربية والعالمية أمام المنتوجات اللبنانية كافة، مما يساهم في دعم المزارعين ويحد من الخسائر التي يتكبدونها من جراء كساد محاصيلهم".

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