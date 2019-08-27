المحكمة الدولية: إعادة انتخاب رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان ونائبها لولاية جديدة

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة ب​لبنان​ أن "قضاة ​غرفة الاستئناف​ في المحكمة الخاصة بلبنان اعادوا اليوم انتخاب القاضية ​إيفانا هردليشكوفا​ من ​الجمهورية​ التشيكية رئيسة للمحكمة، والقاضي رالف الرياشي من لبنان نائبا للرئيسة. وتبدأ ولايتهما ​الجديدة​ في 1 أيلول 2019 وتمتد لثمانية عشر شهرا".

وقد أعيد انتخاب الرئيسة ونائب الرئيسة عملا بالمادة 8، الفقرة 2 من النظام الأساسي والمادتين 31 و33 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة.

وتضطلع رئيسة المحكمة بمسؤوليات عديدة تتضمن الإشراف على سير عمل المحكمة بفعالية وحسن سير العدالة، وتمثيل المحكمة في علاقاتها مع الدول و​الأمم المتحدة​ وكيانات أخرى. وفي غياب الرئيسة، يضطلع نائبها بمهام الرئاسة.

واعلنت انه "يمكن الاطلاع على السيرتين الذاتيتين للقاضية هردليشكوفا والقاضي الرياشي على الموقع الإلكتروني للمحكمة".

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