علق النائب اللواء جميل السيد على كلام رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان معتبرا ان "حظّنا عاطل،الرئيس ميشال عون مش قبضاي متلك،خسارة وطنية إنك مش رئيس بهالإيام"، مضيفا:"بالصواريخ الخشبية تبعك كانت إسرائيل زالت من الوجود".
وكان سليمان قد اشار في وقت سابق الى انه "خلال رئاستي إعتدت إسرائيل على شجرة في العديْسة فأعطيت أوامر واضحة للجيش بالرد، وعلى الرئيس عون ان يأمر الجيش بالتصدي لأي عدوان اسرائيلي".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد ردا على ميشال سليمان: "الرئيس عون مش قبضاي متلك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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