السيد ردا على ميشال سليمان: "الرئيس عون مش قبضاي متلك"

علق النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ على كلام ​رئيس الجمهورية​ السابق ​ميشال سليمان​ معتبرا ان "حظّنا عاطل،الرئيس ​ميشال عون​ مش قبضاي متلك،خسارة وطنية إنك مش رئيس بهالإيام"، مضيفا:"بالصواريخ الخشبية تبعك كانت ​إسرائيل​ زالت من الوجود".

وكان سليمان قد اشار في وقت سابق الى انه "خلال رئاستي إعتدت إسرائيل على شجرة في العديْسة فأعطيت أوامر واضحة للجيش بالرد، وعلى الرئيس عون ان يأمر ​الجيش​ بالتصدي لأي عدوان اسرائيلي".

