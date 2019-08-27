رفول حول الإعتداء الاسرائيلي: الرد سيكون صاعقا على اسرائيل

اشار المستشار السياسي لرئيس الجمهورية​ الوزير السابق ​بيار رفول​ إلى أن "المواقف التي صدرت عن رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ حول الاعتداء ال​اسرائيل​ي على لبنان هي مواقف مشرفة وأفرحت كل اللبنانيين"، مؤكدا ان "الارادة اللبنانية بالدفاع عن لبنان عظيمة جدا والرد سيكون صاعقا على اسرائيل".

وفي حديث تلفزيوني حيا رفول "​الجيش​ والشعب و​المقاومة​"، مشيرا الى ان "الذين تآمروا على لبنان في ​حرب تموز​ عليهم ان يبتلعوا السنتهم اليوم"، لافتا الى ان "​مجلس الأمن​ هو الذي اقر القرار 1701 ومنذ العام 2006 اسرائيل هي التي تخرقه".