رفول حول الإعتداء الاسرائيلي: الرد سيكون صاعقا على اسرائيل

اشار المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الوزير السابق بيار رفول إلى أن "المواقف التي صدرت عن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري حول الاعتداء الاسرائيلي على لبنان هي مواقف مشرفة وأفرحت كل اللبنانيين"، مؤكدا ان "الارادة اللبنانية بالدفاع عن لبنان عظيمة جدا والرد سيكون صاعقا على اسرائيل".
وفي حديث تلفزيوني حيا رفول "الجيش والشعب والمقاومة"، مشيرا الى ان "الذين تآمروا على لبنان في حرب تموز عليهم ان يبتلعوا السنتهم اليوم"، لافتا الى ان "مجلس الأمن هو الذي اقر القرار 1701 ومنذ العام 2006 اسرائيل هي التي تخرقه".
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