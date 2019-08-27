نفى وزير الدفاع الياس بوصعب "ما نقل عن ان المجلس الاعلى للدفاع أخذ علما بان "حزب الله" سيرد على الاعتداء الاسرائيلي"، مؤكداً أن "هذا الموضوع لم يطرح في جلسة المجلس إنما كل ما تمت مناقشته هو فقط ما صدر في البيان الرسمي".
وكانت بعض الوسائل الاعلامية قد أفادت بأن "حزب الله" قال أنه سيرد على الاعتداء الاسرائيلي والمجلس الاعلى للدفاع أخذ علما بالرد الذي سيكون مناسبا ومتناسقا".
كانت هذه تفاصيل خبر بوصعب نفى ان يكون المجلس الاعلى للدفاع أخذ علما بان حزب الله سيرد على الاعتداء الاسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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