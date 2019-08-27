أفادت معلومات صحغية عن "إصابة عنصرين من القوى الامنية بجروح طفيفة جراء رشقهما بالحجارة خلال اعتصام أقيم في البداوي، تضامنا مع اعتصام اهالي المنية، رفضا للمحرقة ولانقطاع التيار الكهربائي".
وعمد المحتجون إلى قطع الطريق، التي ما لبثت القوى الامنية أن فتحتها، فحصل تضارب ومواجهة معها ورشقها المحتجون بالحجارة.
ثم أطلق الجيش النار في الهواء وأعاد فتح الطريق، وواصل المحتجون اعتصامهم بشكل سلمي.
كانت هذه تفاصيل خبر اصابة عنصرين من القوى الامنية في اعتصام البداوي بعد رشقهما بالحجارة اثناء محاولة فتحهما الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.