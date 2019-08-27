اصابة عنصرين من القوى الامنية في اعتصام البداوي بعد رشقهما بالحجارة اثناء محاولة فتحهما الطريق

أفادت معلومات صحغية عن "إصابة عنصرين من ​القوى الامنية​ بجروح طفيفة جراء رشقهما بالحجارة خلال اعتصام أقيم في ​البداوي​، تضامنا مع اعتصام اهالي ​المنية​، رفضا للمحرقة ولانقطاع ​التيار الكهربائي​".

وعمد المحتجون إلى قطع الطريق، التي ما لبثت القوى الامنية أن فتحتها، فحصل تضارب ومواجهة معها ورشقها المحتجون بالحجارة.

ثم أطلق ​الجيش​ النار في الهواء وأعاد فتح الطريق، وواصل المحتجون اعتصامهم بشكل سلمي.