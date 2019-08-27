ترمب يأمل في أن يبقى كونتي رئيسا لوزراء إيطاليا

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واشنطن: أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء برئيس الوزراء الإيطالي المستقيل جوزيبي كونتي معرباً في خضمّ المشاورات السياسية في روما، عن أمله في أن يبقى كونتي في منصبه.

وكتب ترمب في تغريدة أن "الأمور تسير بشكل جيّد (لصالح) رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي المحترم جداً".

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وأضاف "لقد مثّل إيطاليا بقوة في مجموعة السبع. هو يعشق بلده ويعمل جيداً مع الولايات المتحدة. رجل موهوب جداً وآمل في أن يبقى رئيساً للوزراء!".

واستقبل ترمب كونتي في البيت الأبيض في صيف العام 2018 وأشاد بـ"عمله الرائع" خصوصاً في ما يخصّ الهجرة. وقال "نحن الاثنين غريبان عن السياسة".

ومصير كونتي معلّق بالمفاوضات الحساسة الجارية حالياً بين حركة خمس نجوم والحزب الديموقراطي اللذين يحاولان تشكيل حكومة عبر الاستغناء عن التحالف بين خمس نجوم وحزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني.