بسبب مسافر ضل طريقه.. مطار ميونيخ الألماني يلغي نحو 130 رحلة

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ميونيخ (رويترز) - اضطر مطار مدينة ميونيخ الألمانية لإلغاء نحو 130 رحلة يوم الثلاثاء بعد أن أوقفت الشرطة إجراءات الدخول وأخلت المبنى بحثا عن مسافر دخل مخرجا للطوارئ بطريق الخطأ.
وقال المطار إنه تم العثور على الرجل المفقود وهو إسباني لاحقا في صالة رقم 1 بعد أن دخل في وقت سابق من باب الطوارئ في صالة رقم 2. واستؤنفت إجراءات الدخول بعد إغلاق المطار لمدة أربع ساعات الأمر الذي أدى لتأخير كبير في الرحلات لما تبقى من اليوم.
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مقدم بواسطة: DW
وقدم المطار زجاجات مياه للمسافرين المنتظرين في يوم حار ومشمس بميونيخ.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
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