شكرا لقرائتكم خبر عن قبل تطبيقه بالعام الجديد.. تعرف على ملامح تعديل قانون تنظيم الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام تفصلنا عن بدء العام الدراسى 2019/2020، ومن المقرر المُقرر أن يشهد هذا العام تطبيق تعديلات بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

ونستعرض فى النقاط التالية أبرز ما تضمنته التعديلات:

1- يسمح لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة إلى أخرى، أو إلى وظيفة عامة أخرى

2- لا يعتبر الندب، فى الحالتين، إعارة تخضع لأحكام الإعارات

3- يواجه القانون عزوف أعضاء هيئة التدريس حاليا عن الندب نظرا لاعتبار الندب كل الوقت إعارة

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4- منح عضو هيئة التدريس الحق فى الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج لمدة سنة بقرار من رئيس الجامعة وطلب عميد الكلية أو المعهد

5- عدم احتساب مدة الإجازة من المدد المنصوص عليها فى المادتين (69 أولا) أو (70 أولا) من هذا القانون وبشرط عدم تجاوز المدد المنصوص عليها فى المادة (91)

6- أكدت المادة "91" على عدم جواز زيادة مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمى على 10 سنوات، ويجوز ذلك فى حالة وجود مصلحة قومية تقتضى هذا التجاوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء

7- تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد فى كل سنة على حدة، بشرط الحصول على تقدير جيد جدا على الأقل فى التقدير العام وفى تقدير مادة التخصص

8- إذا لم يتم تعيين الخريجين عن طريق التكليف يجوز تعيين المعيدين فى السنة التالية عن طريق التكليف شريطة أن يكونوا من بين خريجى الكلية فى السنتين الأخيرتين والأفضلية لمن هو أعلى فى التقدير

9- منح الجامعات الحق فى التصرف فى أموالها وإدارتها بنفسها سواء بالسماح لها بإنشاء الجامعات الأهلية منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلى

10- منح الجامعات، منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص، الحق فى إنشاء المشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية والإنتاجية