موجز السياسة.. نص قانون "تمويل الابتكار" ودلالات مشاركة مصر بـ "التيكاد"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عدد من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ونقابتى الصحفيين والإعلاميين، وجاءت أهمها كالتالى: Advertisements

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