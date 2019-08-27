شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بإنشاء مطبات صناعية على الأوتوستراد للحد من حوادث الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب رضا البلتاجى، بسرعة الانتهاء من عمل مطبات صناعية على طريق الأتوستراد، والكورنيش، وذلك فى محيط منطقة حلوان والمعصرة وكفر العلو.

وأوضح عضو مجلس النواب بحلوان، أنه سبق وأن تمت الموافقة على إنشاء عدد من المطبات الصناعية فى المناطق سالفة الذكر، تحت إشراف الإدارة العامة للمرور، وذلك بعد أن عاينت المواقع السابقة، وتأكد حاجتها الماسة لذلك، وتمت الموافقة حينذاك.

وأضاف رضا البلتاجى، أن المناطق سالفة الذكر تشهد العديد من الحوادث المتكررة بشكل شبه يومى، نتيجة السرعة الزائدة، ومخالفة قواعد المرور، مما يتسبب فى حصد مزيد من الأرواح بين الحين والأخر، ولابد من سرعة عمل مطبات للحد من هذه الظاهرة، وإلزام السائقين بالسرعة المنصوص عليها فى القانون.