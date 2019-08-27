شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"إسكان البرلمان": ملف انهيار العقارات يحظى بأهمية بدور الانعقاد الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف انهيار العقارات فى مختلف أنحاء الجمهورية من الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، وتحديدا دور الانعقاد الأخير للبرلمان، لمنع هذه الظاهرة للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الفترة السابقة شهدت انهيار عدد من العقارات فى مختلف المحافظات، ما يمثل خطورة مباشرة على حياة المواطنين، مطالبا بضرورة أن يكون هناك موقف فاصل فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من العقارات شديدة الخطورة، وأن يكون هناك لجنة هندسية للوقوف على الطبيعة الهندسية للعقارات فى مختلف المحافظات.

وطالب عضو اللجنة، عمل حصر شامل للعقارات شديدة الخطورة، وتلك الصادر لها قرارات ازالة على مستوى الجمهورية والوقوف على أسباب عدم تنفيذ القرارات، وما يترتب على ذلك الأمر من خطورة على حياة المواطنين، مشددا على ضرورة توفير بدائل للأسر غير القادرة من قاطنى هذه العقارات.