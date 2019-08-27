أمين عام اتحاد الأطباء العرب يبحث سبل التعاون مع أمين البورد العربى

التقى اليوم الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب فى العاصمة الأردنية عمّان الدكتور عمر الرواس أمين عام البورد العربي ، قدم خلال اللقاء التهنئة بمناسبة توليه منصب أمين عام البورد العربى ، حضر اللقاء نائبي الأمين العام الدكتور

الشيخ صديق والدكتور عدنان الضمور .

تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات كان أبرزها سبل التعاون المشترك ، و التعريف بالبرامج المهنية التى يقدمها الاتحاد من خلال المعهد العربي للتنمية المهنية

المستدامة (معتمد) ومناقشة أوجه التعاون مع البورد العربي فى تقديم برامج مهنية فى تخصصات غير تقليدية يحتاج اليها الأطباء العرب والمجتمع ، كما تم التعريف بالهيئة العربية لاعتماد البرامج المهنية.

وأكد رسلان خلال اللقاء على دعم اتحاد الأطباء العرب المتواصل للبورد العربى منذ انشائه لخدمة الطبيب العربى وتحسين الأوضاع الصحية فى الوطن العربى.