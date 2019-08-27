التقى اليوم الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب فى العاصمة الأردنية عمّان الدكتور عمر الرواس أمين عام البورد العربي ، قدم خلال اللقاء التهنئة بمناسبة توليه منصب أمين عام البورد العربى ، حضر اللقاء نائبي الأمين العام الدكتورالشيخ صديق والدكتور عدنان الضمور .
تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات كان أبرزها سبل التعاون المشترك ، و التعريف بالبرامج المهنية التى يقدمها الاتحاد من خلال المعهد العربي للتنمية المهنيةالمستدامة (معتمد) ومناقشة أوجه التعاون مع البورد العربي فى تقديم برامج مهنية فى تخصصات غير تقليدية يحتاج اليها الأطباء العرب والمجتمع ، كما تم التعريف بالهيئة العربية لاعتماد البرامج المهنية.
وأكد رسلان خلال اللقاء على دعم اتحاد الأطباء العرب المتواصل للبورد العربى منذ انشائه لخدمة الطبيب العربى وتحسين الأوضاع الصحية فى الوطن العربى.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام اتحاد الأطباء العرب يبحث سبل التعاون مع أمين البورد العربى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.