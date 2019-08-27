الخارجية الكويتية: القضية الفلسطينية على رأس مباحثات وزير الخارجية ونظيره الأردني

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أهمية زيارة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي للكويت اليوم الثلاثاء ، في تعزيز العلاقات الثنائية، وبحث القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

ورحب الجارالله - في تصريح صحفي اليوم - بالزيارة التي تندرج ضمن العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، مثمنا حرص وزير الخارجية الأردني على تحقيق التنسيق والتشاور مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ

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صباح الخالد الحمد الصباح.



وأشار إلى أن الزيارة تحظى برعاية واهتمام بالغين من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين، مضيفا أن هذه الرعاية السامية، أضفت خلال العقدين الماضيين، الكثير من التميز على العلاقات الثنائية التي يؤصلها التنسيق الدائم والتطابق في المواقف حيال مختلف

القضايا، فضلا عن اتفاقيات الشراكة والتعاون البالغة 57 اتفاقية في كافة المجالات.



ولفت الجار الله، إلى أنه سيتم خلال هذه الزيارة تناول علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث التطورات في المنطقة والعالم، في ظل الأوضاع والظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، انطلاقا من أهمية دور البلدين إقليميا ودوليا.



وأوضح نائب وزير الخارجية الكويتي، أن الملفات التي سيتم بحثها خلال الزيارة ، تعني بجميع أوجه التعاون، نظرا إلى تميز العلاقة الكويتية الأردنية، لافتا إلى أن هناك مجالات عدة يسعى البلدان إلى تعزيزها عبر هذه المباحثات.