الجيش السورى يواصل ضرب مقرات إرهابيي جبهة النصرة في إدلب

نفذت وحدات الجيش السوري سلسلة من الرمايات المدفعية والصاروخية على تحصينات إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات التابعة له وخطوط إمدادهم بريف إدلب، كما أحبطت هجومًا شنته التنظيمات الإرهابية على النقاط العسكرية المتمركزة في الريف الشرقي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الثلاثاء - أن وحدات الجيش تصدت لهجوم شنه إرهابيو

(جبهة النصرة) على النقاط العسكرية المنتشرة على محور بلدة (شم الهوى) في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وأوقعت أغلب أفراد المجموعات الإرهابية المهاجمة بين قتيل ومصاب فضلًا عن تدمير آلياتهم.كما طالت ضربات الجيش مقرات وتجمعات للتنظيمات الإرهابية في قرى وبلدات (احسم - سفوهن - كفر عويد - كفر سجنة - ركايا - بسقلا - كفروما - الفطيرة - حرش بسنقول - معرة النعمان - حيش - معرتماتر - كفرنبل - ابديتا - كفر شلايا) على امتداد الريف الجنوبي، ما أسفر عن تدمير عدة مقرات وآلات، فضلًا عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين بينهم مرتزقة أجانب تسللوا عبر الحدود التركية إلى إدلب وريفها.