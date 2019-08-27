العراق ملتزم بالدفاع عن أمنه عقب الهجمات التي تعرض لها

أكدت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، التزامها التام بمسؤولياتها الدستورية والوطنية بالدفاع عن أمن وسلامة العراق وشعبه وسيادته الوطنية على كامل ترابه.

وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في إيجاز قدمه للحكومة العراقية خلال جلستها الأسبوعيية، "الجاهزية العالية للقوات المسلحة للدفاع عن العراق ومواطنيه ومؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق واستعداد العراق للرد بحزم وبكافة الوسائل المتاحة على أي عدوان ينطلق من خارج أو داخل العراق".

وشددت الحكومة، في بيان لها، على أهمية "استمرار العراق بلعب دوره المؤثر والبنّاء في نزع فتيل الأزمة التي تهدد أمن المنطقة والعالم وتقوّض جهود محاربة داعش الإرهابي وتهدد أمن العراق والمنطقة والعالم".

اقرأ أيضاً... رئيس ورئيس وزراء العراق ينددان بالغارة الجوية قرب حدود سوريا

Advertisements

ونقلت وكالة أنباء العراق أن عبد المهدي أطلع أعضاء مجلس الوزراء "على نتائج التحقيقات المستمرة حول الهجمات التي تعرضت لها مخازن الأسلحة والأعتدة في عدد من المناطق، وماتبعها من إجراءات وقائية وحمائية لجميع المخازن، وشرح التوجهات الاستراتيجية والخطط في التعامل مع المستجدات المحتملة".

كما تطرق عبد المهدي، إلى "الحراك الدبلوماسي القائم والحثيث مع كافة دول الجوار والدول العربية والإقليمية والصديقة والمجتمع الدولي وعلى أعلى المستويات لشرح موقف العراق وحشد التأييد الإقليمي والدولي للتضامن معه ومع موقفه العادل وسياسته الداعمة للسلام والاستقرار".

وشدد مجلس الوزراء على أن الأوضاع الحساسة، التي يمر بها العراق، تتطلب التصرف بحكمة وشجاعة وحرص بالغ على حاضر ومستقبل العراق وشعبه وتتطلب وحدة الصف الوطني بجميع فعالياته السياسية والإعلامية.