ترامب يشيد بجهود الرئيس البرازيلي لإخماد حرائق الأمازون

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بجهود نظيره البرازيلي جاير بولسونارو في إخماد الحرائق في غابات الأمازون، بعد ساعات من رفض الأخير المساعدات الطارئة التي اقترحتها دول مجموعة السبع.

وكتب ترامب، في تغريدة على تويتر، "أعرف الرئيس بولسونارو بشكل جيد، فهو يعمل بجد لإخماد الحرائق في الأمازون، كما يقوم بعمل رائع للشعب البرازيلي في جميع النواحي. هذا ليس أمرا سهلاً".

وأضاف أن بولسونارو وبلاده "يتمتعان بدعم كامل وبدون تحفظ من الولايات المتحدة".

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وعبر إشادته بكيفية تعامل بولسونارو مع أزمة الحرائق، يقف ترامب على طرف نقيض من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وجّه انتقاداً شديداً إلى موقف الرئيس البرازيلي في هذا الملف.

وأعلن الرئيس البرازيلي، اليوم الثلاثاء، استعداده لبحث مساعدة عرضت مجموعة السبع تقديمها لمكافحة الحرائق في غابات الأمازون، شرط أن "يتراجع" الرئيس الفرنسي عن "إهاناته".

ورفضت البرازيل رفضاً قاطعاً، ليل الإثنين الثلاثاء، المساعدة الطارئة التي عرضتها دول مجموعة السبع لإخماد الحرائق في غابات الأمازون، مؤكدة رغم اتساع نطاق النيران مطلع الأسبوع أن الحرائق "تحت السيطرة".