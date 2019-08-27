اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي يمهد لإنهاء الأزمة السياسية في إيطاليا

وافق الحزب الديموقراطي الإيطالي على اختيار جوزيبي كونتي رئيساً لائتلاف جديد يحكم البلاد، مما يمهد الطريق أمام إبرام اتفاق مع حركة خمس نجوم الشعبوية حول تشكيل حكومة جديدة.

ومن شأن هذا التحالف، إن تم، أن ينهي الأزمة السياسية التي خلفها انسحاب وزير الداخلية ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني من الائتلاف في إيطاليا.

وأكدت وكالاتا الأنباء الإيطاليتين "أنسا" و"أدنكرونوس"، الخبر نقلاً عن زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الديموقراطي جرايازيانو ديلريو بعد اجتماع لقيادة حزبه.

في الأثناء، يواصل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا مشاوراته قبل أن يعلن قراره.

ويحاول الحزب الديموقراطي وحركة خمس نجوم، تشكيل ائتلاف من شأنه أن يبقي زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف سالفيني بعيداً عن التشكيل الوزاري.

كانت الحركة علقت مباحثاتها مع الحزب الديموقراطي بسبب عدم موافقته على التجديد لرئيس الوزراء المستقيل جوزيبي كونتي.

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واختتم الحزبان، مساء أمس، مشاورات دامت أربع ساعات لتشكيل حكومة لتحل مكان الائتلاف بين حركة الخمس نجوم والرابطة بزعامة سالفيني.

وقالت الحركة "بعد لقاء لأربع ساعات، لم نتوصل إلى نتيجة. لا يمكننا العمل هكذا. سنلتقي مجدداً الحزب الديموقراطي بعد أن تعطي هيئات الحزب موافقتها "لبقاء كونتي على رأس الحكومة".

وأضافت "الأمور ليست على ما يرام. في مثل هذه المرحلة الدقيقة بالنسبة إلى البلاد لا وقت نهدره. الحزب الديموقراطي لا يفكر بوضوح".

إلا أن إعلان الحزب، اليوم الثلاثاء، موافقته على بقاء كونتي رئيساً للحكومة سيمهد لتشكيل الائتلاف الجديد.

كان كونتي استقال، الأسبوع الماضي، بعدما سحب سالفيني، دعمه للحكومة التي استمرت 14 شهراً، في محاولة للاستفادة من كم هائل من دعم الناخبين.

وانسحب سالفيني من الائتلاف، الذي كان قد شكله مع حركة خمس نجوم، ودعا إلى تنظيم انتخابات عامة مبكرة بعد أن أشارت استطلاعات للرأي إلى أن حزبه سيتصدر النتائج إذا نظمت انتخابات برلمانية.