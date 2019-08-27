كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشاد: أحكام مشددة على 240 متمرداً أوقفتهم فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة العدل التشادية اليوم الثلاثاء، لـ "فرانس برس"، الحكم على أكثر من 240 متمرداً من المسؤولين أو العناصر في المجموعة التي أوقفتها في مطلع فبراي عملية فرنسية شمال شرق تشاد، بالسجن لمدد تراوح بين 10 و20 عاماً.

وقال الوزير جمعة غربي: "حكم على 12 من الموقوفين الـ267 بالسجن 20 عاماً، وعلى 231 بالسجن بين 10 و15 عاماً، وبُرّئ 24 قاصراً".

وتابع أن "المحكمة الجنائية الخاصة أصدرت أيضاً أحكاماً غيابية بالمؤبد ضد 10 مسؤولين خارج تشاد" بينهم زعيمهم تيمان أرديمي.

وفي مطلع فبراير دخلت مجموعة "اتحاد قوى المقاومة" المسلحة بقيادة تيمان أرديمي، قريب الرئيس أدريس ديبي اتنو، إلى شمال شرق تشاد من ليبيا.

وبناء على طلب نجامينا، نفذت فرنسا 3غارات بطائرات ميراج 2000 على متمردين كانوا يستقلون شاحنات. وبعد القصف أعلن الجيش التشادي أسر أكثر من 250 شخصاً.

وقال الوزير إن "جلسة المحكمة الجنائية الخاصة ومقرها سجن كورو تورو، في الصحراء شمال البلاد افتُتحت في 20 من الجاري"، مضيفاً أن "الاحكام صدرت أمس الاثنين على المتمردين بعد محاكمة عادلة".