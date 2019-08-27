كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكك حديد ألمانيا: رقمنة نحو 68 ألف عربة شحن بضائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أنها تجهز جميع عربات شحن البضائع الخاصة بها، والتي تبلغ 68 ألف عربة تقريبا، بنظام اتصالات حديث وأجهزة استشعار ذكية، بحيث يمكن تتبع رحلة العربات على نحو أفضل.

وأوضحت الهيئة اليوم، خلال عرض الـ 34 ألف عربة التي تم تحديثها في محطة بلدة زيلتسه بالقرب من مدينة هانوفر شمالي ألمانيا أن التزود بنظام تحديد المواقع "جي بي إس" ونظام الاستشعار يوفر لعملاء قسم البضائع بالهيئة الكثير من المزايا.

وترسل العربات ذات التجهيزات الحديثة إشارات عبر شبكة الهاتف الجوال أثناء القيادة وعند الإقلاع أو التوقف أو في حالة حدوث اصطدامات. ويمكن من هذه البيانات تحديد معلومات عن حالة الأحمال ودرجة الحرارة ورطوبة الهواء أو عن الحركة في حالة البضائع الحساسة.

وقال مارك شتاستسك المسؤؤول بمجلس إدارة قسم الشحن بهيئة السكك الحديدية: "عربات البضائع الذكية تجعل نقل البضائع بالسكك الحديدية أكثر حداثة ومناسب للمستقبل.. عملائنا سيستفيدون من السلاسل اللوجستية التي يمكن التحكم فيها على نحو أفضل، وكذلك من جودة أعلى في النقل وأوقات وصول قابلة للتخطيط".

جدير بالذكر ان نظام جي بي اس (GPS) او نظام تحديد المواقع العالمي هو نظام ملاحي مبني على الاقمار الصناعية، و يتكون من شبكة تحتوي على 24 قمر صناعي موجودة في مدار الفضاء من وزارة الدفاع الأمريكية، كانت الحكومة تستخدم نظام الجي بي اس (GPS) لأغراض عسكرية فقط، لكنها اتاحت المجال للاستخدام المدني في سنة 1980، ويعمل نظام الجي بي اس (GPS) في اي حالة طقس على مدار الساعة في اي مكان في العالم، و بدون اي رسوم اشتراكية او تفعيلية.

ويعمل النظام من خلال دوران الاقمار الصناعية حول الارض مرتين في اليوم في مسار دقيق جداً لنقل معلومات الاشارة الى الأرض. من ثم يقوى جهاز استقبال اشارة الاقمار بأخذ المعلومات و استخدام تقنية التثليث لتحديد موقع المستخدم بدقة.

ثم يقوم جهاز الاستقبال بالمقارنة بين الوقت الذي تم فيه ارسال الاشارة من القمر الصناعي مع الوقت الذي تم استقبالها منه, و فرق الوقت يحدد لمستقبل الاشارة كم يبعد القمر الصناعي، بعد ان يقوم جهاز الاستقبال بجمع قياسات للمسافة من عدة اقمار, يمكنه تحديد موقع المستخدم وعرض موقعه على الخريطة الالكترونية الموجودة في جهازه.

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وليتمكن جهاز الاستقبال من عرض موقع المستخدم وتعقب حركته بطريقة ثنائية الابعاد (خطوط الطول و العرض)، يجب عليه ان يستقبل اشارات من 3 اقمار صناعية كحد ادنى. عندما يستقبل اشارات من 4 اقمار و اكثر، يمكنه عرض موقع المستخدم بطريقة ثلاثية الابعاد (خطوط الطول والعرض والارتفاع) و بالتالي يمكنه عرض معلومات اضافية مثل السرعة، مسافة الرحلة، المسافة إلى الغاية، وقت شروق الشمس وغروبها، وغيرها.

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