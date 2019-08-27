محاكمة “فَقِيه” يمتهن الرقية الشرعية بعدما تسبب في وفاة ستيني ضواحي مكناس

تنعقد، اليوم الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية بمكناس، جلسة لمحاكمة “فقيه” يمتهن الرقية الشرعية، والذي يتابع في حالة اعتقال، بتهمة النصب والتسبب في مقتل ستيني.

وتعود تفاصيل القضية حسب مصادر “اليوم 24″، إلى فاتح غشت، عندما تم العثور على جثة رجل داخل أحد المنازل بمنطقة أكوراي جثة هامدة بعد خضوعه لحصة علاجية بالرقية الشرعية على يد “الفقيه” المعتقل.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عناصر الدرك الملكي بعد انتقالها الى مكان الحادث عاينت قارورة بلاستيكية سعتها 10 لترات، مملوءة بالماء الخاص بالرقية الشرعية، التي شرب منها الهالك، حسب إفادة الراقي. وكشفت التحقيقات عن خضوع الهالك لحصة للرقية الشرعية بمنزل “الفقيه”، الذي حضره يوم الواقعة بعد شعوره بآلام حادة في بطنه.

هذا وتعتبر محاكمة اليوم هي الجلسة الثانية بهذا الملف، حيث من المتوقع تأجيلها مرة أخرى إلى حين إعداد دفاع المتهم، والذي يزاول هذه المهنة لأزيد من 20 سنة.