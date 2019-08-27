خاميس رودريغيز لن يغادر ريال مدريد

يتجه فريق ريال مدريد الإسباني إلى الإبقاء على لاعبه الكولومبي خاميس رودريغيز في صفوفه، خلال الموسم الجاري.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن خاميس قد يستمر مع الملكي وفقا لمصادر مقربة من وكيل اللاعب ووكيل أعماله.

وأضافت الصحيفة نفسها، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، أبلغ زين الدين زيدان مدرب الفريق بضرورة بقاء النجم الكولومبي في صفوف الفريق، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها الواعد الإسباني ماركو أسينسيو والتي ستبعده لفترة طويلة عن الريال.

وتعاقد ريال مدريد مع صاحب 28 عاما، خلال الميركاتو الصيفي لعام 2014 قادما من موناكو الفرنسي، حيث قضى ثلاثة مواسم مع “الميرينغي”، قبل أن تتم إعارته إلى بايرن ميونخ الألماني لموسمين، ليعود الموسم الحالي للريال.