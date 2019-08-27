خلال أسبوع واحد.. 19 قتيلا و1691 بسبب حوادث السير بالمناطق الحضرية

قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إن 19 شخصا لقي مصرعهم، وأصيب 1691 آخرون بجروح، إصابات 69 منهم بليغة، في 1135 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت المديرية أن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، تتمثل في عدم انتباه السائقين، ثم عدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، تليهم السرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان.

وتتعلق باقي الأسباب بتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر.

وتمكنت مصالح الأمن، في إطار عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، من تسجيل 38 ألف 916 مخالفة، وأنجزت 8451 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 30 ألف و465 غرامة صلحية.

وبلغ المبلغ المتحصل عليه، 6 ملايين و121 ألف و325 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3856 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 4415 وثيقة.