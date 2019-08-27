تحول بيت ابن الفنانة الراحلة أمينة رشيد، بعد ظهر اليوم الاثنين، لقبلة لفنانين وشخصيات سياسة قصدته من أجل تقديم واجب العزاء في الأيقونة الفنية التي أسلمت الروح لبارئها، ليلة أمس السبت.
وعاين “اليوم 24” حلول أصدقاء ومعارف وأفراد عائلة الراحلة أمينة رشيد، انطلاقا من منتصف النهار، ببيت ابنها وزوجته سيدة الأعمال الشهيرة، مريم بنصالح.
ومن بين الشخصيات المعروفة التي حرصت على تقديم واجب العزاء، في أمينة رشيد، الفنان محمد الجم، والفنانة منى فتو، والسياسي صلاح الدين مزوار، والفنان رشيد الوالي وشقيقه الفنان هشام الوالي، والفنانة ثريا جبران.
ورحلت أيقونة الفن المغربي، أمينة رشيد عن عمر يناهز 83، ليلة أمس الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة أمينة رشيد.. فنانون وسياسيون يقصدون بيت مريم بنصالح لتقديم واجب العزاء-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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