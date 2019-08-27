إنتر ميلان يصر على بيع نجمه الأرجنتيني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مسؤولي إنتر ميلان الإيطالي يستعدون لعقد محادثات مع زوجة ووكيل مهاجم الفريق، ماورو إيكاردي، من أجل بحث مستقبله.
وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن إنتر ميلان يصر على التخلص من إيكاردي، رغم تلبية طلب اللاعب بمنحه القميص رقم (7).
وكان مسؤولو النيراتزوري قد أعلنوا في وقت سابق أن إيكاردي معروض للبيع، بينما صرحت واندا أن زوجها يريد البقاء، لكن المباراة الافتتاحية للفريق لم تشهد تواجد ماورو ضمن تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي.
ومن المقرر أن يلتقي بيبي ماروتا المدير التنفيذي للإنتر مع واندا نارا، مع إمكانية حضور ستيفن تشانج رئيس النادي وماورو إيكاردي أيضًا.
وذكرت تقارير صحفية أن إيكاردي يخطط للانضمام إلى يوفنتوس، بينما يريد إنتر ميلان بيع اللاعب لنابولي أو روما، كي لا يزيد قوة السيدة العجوز.
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