نيمار يحسم وجهته: أريد اللعب لبرشلونة فقط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حسم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، قراره بخصوص وجهته القادمة بعد جلسة جمعته مع المدير الرياضي لفريقه، ليوناردو.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن نيمار عقد جلسة مع ليوناردو، أمس الإثنين، أبلغه خلالها أنه يريد الانتقال لبرشلونة، وليس أي نادٍ آخر.
وشدد نيمار أنه لا يريد الانتقال إلى ريال مدريد أو يوفنتوس، وإنما فقط برشلونة، وهو ما قد يعجل بحسم الصفقة لصالح النادي الكتالوني.
ويدرك نيمار أن جلسة اليوم الثلاثاء، ربما تكون الأخيرة في سبيل عودته إلى كامب نو، خاصة وأن الأيام المتبقية على غلق باب القيد في أوروبا باتت قليلة للغاية.
وأشارت تقارير فرنسية إلى أن برشلونة يرغب في ضم نيمار مقابل 170 مليون يور، على دفعتين، في حين يرغب سان جيرمان في الحصول على 100 مليون يورو، بالإضافة إلى الثنائي عثمان ديمبلي ونيلسون سيميدو.
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