القدس - بواسطة محمد عز العرب - ميش غادرين.... ميش ملحقين.... ميش مسيطرين... - وقفوا شوي لوين رايحين؟؟ - تنفسوا الصعداء حولوا والديتكم لهدية وميش لعقاب المطلوب اليوم والدية مبنية على: - التفاهم Advertisements - الاحترام المتبادل - النقاش - القنوات المفتوحة - بكثير من المحبة والصدق والحدود والتشجيع والليونة والإصرار والحزم - معرفة كل واحد لحقوقه ولواجباته كمان بالوالدية السليمة منستغني عن كلمة " ميش" ومنحولها لـ: غادرين، ملحقين، مسيطرين، وفرحانين كمان. في موقع والدية برعاية موقع عرب 48 منطرح كل المواضيع اللي بتتعلق بوالدية سليمة. زوروا موقعنا شكرا للفنان أيمن نحاس على إبداعه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عن الوالدية مع أيمن نحاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.