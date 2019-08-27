ايران: إنتاجنا من اليورانيوم الخام سيصل إلى 50 طنا

وقال صالحي إن الإنتاج ارتفع من 10 أطنان إلى 30 طنا، وأن طهران ستعمل لإيصال حجمه إلى 50 طنا.

وأكد صالحي أن "أنشطة الاستكشاف والاستخراج والبحث والتطوير تشهد تطورا ملحوظا في البلاد"، لافتا إلى أن "طهران قطعت أشواطا كبيرة وتمكنت عبر الاعتماد على القدرات المحلية من تحديد أكثر من 80% من احتياطيات إيران المنجمية من اليورانيوم".



وكشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الصالات الحديثة لأجهزة الطرد المركزي، لديها القدرة على إنتاج 60 جهازا حديثا للطرد المركزي يوميا، وقد انتقلت من مرحلة الهندسة العكسية إلى مرحلة التصميم .

وقال صالحي: "لقد تمكنا من خلال الأبحاث وتطوير أجهزة الطرد المركزي الجديدة، من نصب أجهزة طرد من نوع (آي آر – 6)، والتي أثارت احتجاج العديد من الدول الأجنبية".

وكانت إيران هددت في وقت سابق باستئناف تشغيل أجهزة الطرد المركزي التي توقفت عن العمل، وتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20%، ضمن خطواتها المقبلة في إطار خفض التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع في العام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية في مايو 2018.

