الحكم على 'مغتصب أطفال' بـ 'الإخصاء الكيميائي' في اندونيسيا

وذكرت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية، ان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، صدق على حكم الإخصاء بقوله: "إنها محاولة للتغلب على الأزمة الناجمة عن العنف الجنسي ضد الأطفال".

ونقلت صحيفة "كوكونوتس جاكرتا" الإندونيسة، عن المتهم مرتكب جريمة الاغتصاب فور سماعه الحكم "أطلب من القاضي إصدار حكم بإعدامي بدلا من تلك الطريقة المهينة للحياة، لا يمكن أن استمر في الحياة بعد الإخصاء الكيميائي".

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وكان إريس قد أدين بتهمة اغتصاب تسع فتيات بين عامي 2015 و2018، لكن لم يتم القبض عليه إلا في عام 2018.

وتتم عملية "الإخصاء الكيميائي" عن طريق حقن الجاني، بعقار يقلل الرغبة الجنسية لديه، لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، حتى تكتمل عملية "الإخصاء الكيميائي".