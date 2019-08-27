ديمبلي وسيميدو و100 مليون يورو.. مطالب سان جيرمان لتحرير نيمار

قالت تقارير إن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حدد طلباته أمام برشلونة الإسباني مقابل التخلي له عن نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، والسماح للاعب بالعودة للفريق الكتالوني في الانتقالات الصيفية الحالية.



وأوضحت صحيفة لوباريزيان الفرنسية (الثلاثاء) أن سان جيرمان طلب من برشلونة الحصول على 100 مليون يورو، بجانب التخلي له عن جناحه الفرنسي عثمان ديمبلي وظهيره الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو، من أجل السماح له باستعادة نيمار.

وكشفت الصحيفة أن الفريق الفرنسي قدم ذلك العرض بعدما أقدم البارسا على إعارة البرازيلي فيليبي كوتينيو لصفوف بايرن ميونيخ الألماني، والذي كان سان جيرمان مهتما بضمه في بداية الأمر ضمن صفقة نيمار.

وأوضحت أن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي للنادي الباريسي، أبلغ إدارة البلوجرانا باستعداد سان جيرمان لبيع نيمار مقابل 100 مليون يورو إضافة لديمبلي وسيميدو.

وبهذا الشكل ستتراوح قيمة صفقة بيع نيمار بين 250 و300 مليون يورو، بالنظر للقيمة السوقية للجناح الفرنسي والظهير البرتغالي حاليا، مما يعني أن باريس سيبيع المهاجم البرازيلي بمقابل أعلى من قيمة شرائه في 2017 من برشلونة، حين لجأ لقيمة الشرط الجزائي في عقده والتي بلغت 222 مليون يورو.

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ووفقا لوسائل الإعلام، سيرسل نادي برشلونة (الثلاثاء) وفدا للاجتماع بمسؤولي سان جيرمان وتقديم عرض جديد بخصوص نيمار.

وسيتضمن العرض على الأرجح إعارة اللاعب هذا الموسم مع خيار الشراء بقيمة تتراوح بين 150 و170 مليون يورو سيتم إيداعها على دفعات في حساب النادي الفرنسي، لكن من المتوقع رفضه من قبل إدارة نادي العاصمة الفرنسية.

ويسعى باريس لحسم مستقبل نيمار في أقرب وقت قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية يوم 2 سبتمبر/ أيلول المقبل، خاصة في ظل بحثه عن مهاجمين آخرين لدعم الفريق بعد إصابة نجمي خط الهجوم الأوروجواياني إدينسون كافاني والفرنسي كيليان مبابي.

وقد يضطر نيمار للبقاء مع ناديه الفرنسي حال فشل المفاوضات الحالية لبيعه، ليعود لارتداء قميصه مجددا وهو أمر لم يحدث منذ 11 مايو/ أيار الماضي.



