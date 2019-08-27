لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن عقب "اعتداء الطائرتين"

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع ​اللبناني اللواء​ الركن ​محمود الأسمر، الثلاثاء، عن تقديم بلاده شكوى إلى ​مجلس الأمن​ الدولي بواسطة ​وزارة الخارجية حول الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت، بواسطة طائرتين مسيرتين إسرائيليتين.

جاء ذلك في بيان عقب انتهاء اجتماع ​المجلس الأعلى للدفاع​ برئاسة ​الرئيس ​ميشال عون،​ في ​قصر بيت الدين، الثلاثاء.







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وقال اللواء الركن الأسمر إن المجلس أكد حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد أي هجوم، مشدداً على أن الوحدة الوطنية تبقى أفضل سلاح في وجه العدوان.

ولفت إلى أن الرئيس عون استهل الاجتماع بعرض سريع للاعتداءين الإسرائيليين، كما عرض رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الاتصالات التي أجراها مع ​المجتمع الدولي بشأن الحادث نفسه.

وأشار إلى أن الهجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت تعد الأولى منذ عام 2006، موضحاً أن اعتداء الطائرتين المسيرتين هو أول خرق تقصد منه إسرائيل تغيير قواعد الاشتباك مما يهدد الاستقرار.

وكان الجيش اللبناني أعلن، الأحد الماضي، سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، في أول حادثة من نوعها، منذ حرب يوليو/تموز 2006، وصدور القرار 1701 الذي أرسى وقفاً للأعمال القتالية بين لبنان وإسرائيل، وعزز انتشار قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان.