عقب دعوة ماكرون.. بولتون يلتقي الرئيس الأوكراني

وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الثلاثاء، إلى العاصمة الأوكرانية كييف للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بحسب ما أعلنته السفارة الأمريكية في أوكرانيا.



ويأتي هذا اللقاء، الأول بين بولتون وزيلينسكي الذي انتُخب رئيساً في أبريل/نيسان الماضي، غداة إعلان باريس عقد قمة جديدة لـ"آلية النورماندي" ستجمع قادة فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، الإثنين، أن هذه القمة، الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، وستُعقد "في الأسابيع المقبلة" بهدف إيجاد طريقة "ملموسة" في عملية السلام في شرق أوكرانيا، مع استمرار النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا الذي أسفر عن نحو 13 ألف قتيل منذ خمس سنوات.

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وأوضحت السفارة الأمريكية أن بولتون سيؤكد خلال زيارته "الدعم الأمريكي للسيادة ووحدة الأراضي في أوكرانيا".

وأكد زيلينسكي مراراً رغبته في استئناف الحوار مع روسيا، بهدف إحلال السلام في بلاده.

وتشهد العلاقات بين أوكرانيا وروسيا توترا شديدا منذ انتفاضة ميدان المؤيدة لأوروبا في شتاء 2013-2014 التي أدت إلى إقالة وفرار الرئيس الأوكراني آنذاك فيكتور يانوكوفيتش إلى روسيا.

وإثر وصول قادة موالين للغرب إلى الحكم، ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية واندلعت حرب بين القوات الأوكرانية وانفصاليين موالين لروسيا مدعومين من موسكو بحسب كييف والغرب في منطقتي لوجانسك ودونيتسك.

وأتاحت اتفاقيات سلام مينسك الموقعة عام 2015 برعاية ألمانيا وفرنسا، تراجع حدة المعارك في شرق أوكرانيا بشكل كبير، لكن الجانب السياسي من هذه الاتفاقات بقي حبراً على ورق، ويتقاذف الطرفان مسؤولية هذا الفشل.