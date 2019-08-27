مقتل 9 من القوات الأفغانية باشتباكات مع طالبان

أعلن مسؤول أفغاني، الثلاثاء، مقتل 9 أفراد من القوات الأمنية في اشتباكات مع حركة طالبان بإقليم جوزجان شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم فريدون أنيق إن ما لا يقل عن سبعة آخرين أصيبوا في الاشتباكات التي وقعت بمنطقة فايز آباد، وبدأت في الثامنة من مساء الإثنين بالتوقيت المحلي واستمرت أكثر من 8 ساعات.

وأضاف أنيق أن هدف طالبان كان السيطرة على نقاط أمنية في المنطقة، إلا أنهم لم ينجحوا.

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والشهر الماضي، قُتل 50 من حركة طالبان وأصيب 30 آخرون في هجوم مضاد لقوات الأمن بولاية بغلان شمالي أفغانستان.

وتكثف حركة "طالبان" من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد، بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.

وتسفر موجات العنف في جميع أنحاء أفغانستان عن خسائر بشرية يومياً تقريباً؛ حيث شهد عام 2018 مقتل أكبر عدد من المدنيين الأفغان بسقوط 3804 قتلى، بينهم 900 طفل و7189 جريحاً.

وتفيد الأرقام التي أوردتها بعثة حلف شمال الأطلسي "الدعم الحازم" التي تقودها أمريكا في أفغانستان بأن الحكومة كانت تسيطر في الأشهر الأخيرة من عام 2018 على 226 منطقة من أصل 407 مناطق أو تؤثر فيها، أي ما يعادل 55,5% من البلاد.