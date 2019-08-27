الان تتابع مصر تحذر حماس من حرب بالوكالة لصالح حزب الله وإيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 7:13 م, 27 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 حذرت مصر حركة حماس الفلسطينية من حرب بالوكالة لصالح حزب الله وإيران. وقالت مصادر إن مصر تعمل على هدنة مطولة بين إسرائيل وحماس، وفقا لمصادر للعربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تحذر حماس من حرب بالوكالة لصالح حزب الله وإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.